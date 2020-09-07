新台幣匯價自今年新冠疫情爆發以來，在台灣防疫得當，以及境外資金回流等因素下，成為全球「超強」及「保值」貨幣之一。今早新台幣匯價以29.54元開盤，貶值0.3分，隨即在台股開盤後再升值逾2角，最高匯價來到29.32元，升值2.2角。

對於新台幣偏強走勢，央灣央行外匯局長顏輝煌的解讀，有3大主因：一是我國疫情控制相對良好，且今年GDP仍可望是正數，帶動境外資金匯入；二、電子業出口產業獲利良好，賣匯需求增加；三、油價走弱與民眾出境旅遊需求減少，使買匯需求相對減少。

觀察新台幣在新冠疫情後每日行情走勢，可以看到明顯的「鐘型曲線」，也就是「開盤價」和「收盤價」都是當日最低價，而盤中大都有近2角的升值。

顏輝煌直言，外資進進出出對市場干擾很大，央行隨時關注資金進出。至於美國遲遲未發布匯率操縱國觀察名單，顏輝煌表示，美方何時發布並不清楚，央行對此平常心看待。

就2018年中美貿易戰開打以來，新台幣匯價和日圓的保值性佳，甚至呈現和黃金的「正相關」。也由於新台幣對抗風險能力強，央行必須在市場調節，避免太強的新台幣衝擊出口商。顏輝煌強調，資金大量進出導致匯率高度波動，「央行會進場調節」，以新台幣自8月以來表現平穩，月貶0.03%，也說明，央行調節是有彈性的。

(時報資訊)