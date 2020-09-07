美國傳有意將大陸晶圓代工大廠中芯國際列入貿易制裁名單，市場預期，若中芯遭美方列入實體負面表列清單，台灣晶圓代工廠台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)可望受惠轉單，聯電早盤強攻漲停。

近期晶圓代工產能供不應求，聯電已傳出將調漲八吋晶圓代工價格。若中芯客戶出現轉單潮，可望將加大漲價力度，效益預計將從第四季至明年首季陸續發酵。

聯電於上季法說會中表示，八吋客戶需求強勁，產能吃緊，證實正陸續與客戶談明年漲價的可能。

八吋晶圓代工廠世界先進董事長方略日前表示，下半年半導體景氣可望比上半年好，八吋晶圓需求強勁，目前供不應求，預期明年八吋產能將持續吃緊，業界甚至有討論漲價的狀況。

中國大陸晶圓代工大廠中芯國際傳出可能被美國政府列入貿易黑名單「實體清單(entity list)」內、來自美國供應商的供應恐受阻；且其IC設計客戶為避免出貨疑慮，預料將轉單台積電、聯電、世界先進等台灣晶圓代工廠。

外媒報導，美國國防部高層4日透露，川普政府正在評估是否要將中國晶圓代工大廠中芯列入貿易黑名單「實體清單」內。美國國防部發言人4日表示，關於是否將中芯列入「實體清單」一事、正與其他省廳進行調整。一旦中芯被列入「實體清單」內，美國供應商要出貨產品給中芯時、需取得特別的許可，供應恐受阻。

(時報資訊)