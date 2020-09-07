需求疑慮，上周五歐美原油期貨跌逾3%；據美國油田服務公司貝克休斯(Baker Hughes)發表的數據指出，截至9月11日當周，石油鑽井總數增加1座來到181座，俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)認為，今年全球原油需求將減少900至1000萬桶/日。

此外，由於全美疫情升溫抑制假日出遊，導致美國國內汽油需求降低，據資料顯示，8月份美國民眾每周購買汽油的數量下降了26%；學者認為，除非更多的員工返回工作崗位，否則需求不足的趨勢恐難以得到改善，這也引發了市場對需求前景的疑慮；其中美國原油跌幅3.9%，倫敦原油跌幅3.2%。

美國NYMEX-10月輕質原油期貨下跌1.60美元，報每桶39.77美元；10月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.15美元；10月RBOB汽油跌0.02美元，報每加侖1.18美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨下跌1.41美元，報每桶42.66美元。(商品行情網)

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