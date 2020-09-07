國民黨上午召開第20屆中評會第4次會議，前考試院長許水德、前國大議長陳金讓及前黨副主席林豐正等許多大老與會。黨主席江啟臣致詞向大老報告改革進度，並表示昨天全代會以「護臺灣、保民主、拚未來」為主軸，作為相互勉勵、共同奮鬥的目標，同時啟動「食安公投」、「2030國政小組」等具體工作事項，國民黨更需要所有先進同志繼續支持，讓黨能夠透過具體作為，贏回多數國人支持，讓再續百年榮耀。

江啟臣說，今年初，他非常榮幸也很幸運有機會承擔黨務重任，半年以來，他念茲在茲如何從挫敗中站起，如何從失敗中學習。改革沒有辦法躁進，但不能停滯，改革是永續的，可以有不同階段，但絕不能停止。

江啟臣在國民黨中評會向大老報告改革進度。（黃福其攝）

江啟臣向中評委說明，目前已籌組成立的國際事務部，強化國民黨對國際局勢更快速的掌握，以及國際輿情的回應；重啟革實院 171期講習班，重新恢復國民黨培育青年的重要工作；面對綠營在媒體上面等等的封鎖，黨中央推出各式各樣的直播節目，希望能用更多的管道跟支持者、社會大眾做說明、做溝通，期望找到數位時代與社會溝通的積極作為；推出國民黨的數位黨部app，落實他競選黨主席時對「溝通網路化、服務數位化」的承諾。

他說，昨天在全代會提出「國民黨改革」報告，用四章28項建議，總結這半年來從改革委員會的五十多場諮詢會議、全國二十多場基本黨代表座談，及針對全體黨員的抽樣民調，彙整的共識與方向。昨天也通過「一章四法」修訂案，修正本黨各項相關的選舉辦法，期望讓相關改革決議。另四中全會，通過《國民黨中央委員會的組織規程》修訂案，替新成立的國際部、大陸事務部、數位科技部提供授權，也讓本黨組織更能因應時代環境的變化與挑戰。

江啟臣說， 1894年11月24日，面對當時當局的腐敗以及列強的環伺，國民黨的先賢成立興中會，以革命團體為基礎，為黨建立勇於創新，勇於改變的 DNA。一百多年過去，這樣的基因仍舊在國民黨的核心價值中，不曾改變。有人說，歷史是國民黨的包袱，但他更認為，國民黨百年歷史的榮光是改革的動力，過去在大陸以及台灣所累積執政、在野經驗，更是中華民國發展不可或缺的珍貴資產。

他強調，延續國民黨歷史傳承，是無法推卸的工作。將國民黨過去的經驗轉化為改革動力，更是此刻最重要的目標。在如此關鍵的時刻，國民黨更加需要現場先進們的智慧建言，確保黨在改革道路方向，維持對的方向。

(中時 )