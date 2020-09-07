大陸國家衛健委周一（7日）公布，大陸新增12宗新冠肺炎境外輸入病例，包括上海及廣東各4宗，四川2宗，天津及重慶各1宗；另增17名境外輸入無症狀感染者。截至目前，累計確診85,134宗，4,634人病亡，現有180宗確診個案。

據報導，上海市衛健委指，4名新增患者均為大陸籍人士，分別在厄瓜多爾、菲律賓、新加坡及美國工作或探親，在上月31日至本月5日期間先後乘搭飛機返抵上海浦東國際機場，其中2人曾經荷蘭及日本轉機。4人入境後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，經診斷後確診，目前已轉至定點醫療機構救治。同航班150名密切接觸者，均已落實集中隔離觀察。

新疆本月2日宣布開放所有戶外景區，全面恢復跨省區旅遊活動，天山天池日前迎來疫情後首批逾600名外省區遊客。目前，出入新疆的遊客無需接受核酸檢測及隔離，只需出示健康碼及遵守防疫要求，就可在當地自由活動。

(中時 )