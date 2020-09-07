國民黨昨舉行全代會，臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析新聞聲量後發現，黨主席江啟臣聲量最大，立委蔣萬安居次。(擷取自聲量看政治粉專)

國民黨第20屆第4次全代會6日在國父紀念館舉行，會中通過4大改革結論，確定延續以中華民國憲法為基礎的九二共識、尊重中華民國存在等8大主張，不過重點仍聚焦在2022台北市長人選。臉書粉絲專頁「聲量看政治」分析新聞聲量後發現，黨主席江啟臣聲量最大，立委蔣萬安居次，前高雄市長韓國瑜則僅贏過前立法院長王金平。

江啟臣昨在全代會致詞強調「護台灣、保民主、拚未來」，並表示《中華民國憲法》是台灣寫下民主奇蹟的關鍵，也提供兩岸往來的法律根基，是穩定兩岸關係的磐石，歷來關於「九二共識、一中各表」的表述，都本於憲法，因此主張以基於中華民國憲法的九二共識延續兩岸互動，並尋求互動方式的與時俱進。而另一重點則聚焦在2022台北市長人選，呼聲高的蔣萬安昨未鬆口是否參選，僅表示仍以立院議案為重。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」發文表示，據新聞聲量顯示，昨日國民全代會中，目前幾位黨內政治要角的新聞聲量，仍以黨主席江啟臣聲量最大，佔了昨日國民黨新聞的31.81%。其次是被證實準備參選2022台北市長選舉的國民黨立委蔣萬安，佔昨日國民黨新聞的29.55%。第三名是前總統馬英九，佔昨日國民黨新聞的10.82%。

此外，前主席朱立倫與洪秀柱則分佔第四、第五名，佔昨日國民黨新聞的8%與7.44%。很會製造聲量且同樣有意競逐台北市長的國民黨台北市議員羅智強，則僅佔3.06%。新北市長侯友宜僅3%。該粉專提及，連勝文與韓國瑜聲量更小，都只有2.55%與2.24%。最後則是前立法院長王金平，僅佔昨日國民黨新聞聲量的1.52%。

(中時新聞網)