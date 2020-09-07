假如《USA Today》記者史考特這項爆料屬實，熱火下季陣容也太豪華了！史考特7日爆料，「下個打造超級強隊的將是熱火，很多人都知道的秘密是，熱火將會積極追求『字母哥』阿提托康波，同時熱火也是歐拉迪波潛在的加盟目標。」

熱火這種打造超級強隊思維，就是「打贏就挖你」，因為熱火今年季後賽首輪，才以4比0橫掃歐拉迪波領軍的溜馬，也讓歐拉迪波拒跟溜馬續約，接著目前讓身為東區龍頭的公鹿，落居1勝3敗淘汰邊緣，也讓阿提托康波見證他們實力。

如果熱火今夏如願挖來阿提托康波與歐拉迪波，這個陣容將比2010年熱火「三巨頭」詹姆斯、韋德與波許還要豪華，因為先發可以排出卓拉吉奇、歐拉迪波、吉米巴特勒、阿提托康波與阿德巴約，替補也有納恩、希洛與鄧肯羅賓登等射手。

只是熱火總裁萊里想要打造這種超級強隊，團隊薪資勢必超過上限，也不知道必須付出多少交易籌碼才能成真，不過就算阿提托康波或歐拉迪波只來其中之一，熱火陣容仍很可觀，不只東區難找球隊抗衡，就連西區強豪碰上他們也很難打。

(中時 )