咘咘與飛飛當著家長的面，上演甜蜜餵食秀。取材自臉書)

男星修杰楷2015年雙喜臨門，樂娶女星賈靜雯並迎接愛女「咘咘」到來，之後又生下小女兒波妞，而修杰楷堪稱「新好奶爸」，照顧孩子非常得心應手，看得出他有多疼愛寶貝女兒們，最近黑人帶著兩個兒子飛飛、翔翔，跟兩姊妹作伴遊玩，赫見咘咘跟飛飛上演「甜蜜餵食秀」，身為「開玩笑大師」的黑人，當然不放過機會，直接捉弄起了修杰楷。

修杰楷愛女成痴出了名，粉絲們也總愛拿「女兒傻瓜梗」捉弄他，只要咘咘或波妞跟別的小男生有互動，就想來報告修爸爸，看看他無奈心碎的反應，而這個機會，如今被他的好友「黑人」陳建州逮到機會，兩邊家長帶著孩子聚會，陳建州拍下了兩小無猜的一幕，趕快po出來分享，下猛標「午後的浪漫，這下怎麼辦」。

影片中，一行人在泳池邊放鬆，孩子們則跑來跑去忙吃餅乾，此時咘咘出現在鏡頭前，靦腆地給飛飛塞了一顆餅乾，接著換飛飛回禮，霸氣十足給咘咘餵食，好像很習慣這樣的小動作，最後被黑人拍下小倆口的甜蜜證據，飛飛在看東西，咘咘直接從背後趴在他頭上一起看，可愛的畫面，讓人直呼真是純愛無誤。

黑人見狀連忙「訪問」女孩家長修杰楷：「爸爸可以嗎？看到這一幕…」，修杰楷只能苦笑，說著可以的、沒事，「飛，以後就辛苦你囉」，接著卻一把將咘咘摟進懷裡，讓黑人笑翻，媽媽賈靜雯反倒爽朗，在底下留言：「有種甜甜的感覺，喜歡」。

(中時新聞網)