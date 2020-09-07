新台幣兌美元匯價周一早盤以來最低為29.540元，最高為29.320元，一度大幅升值2.17角。目前迄上午十點整新台幣兌美元暫報29.327元，仍然勁揚2.1角。

週一開盤價為29.540元，也是今天早盤以來的最低價。

台股加權指數開盤到上午10點02分為12,684.55，漲46.6點，漲幅0.37％，成交929.52億元。

(工商 )