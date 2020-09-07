元大金帶頭，近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金。在元大高股息龍頭基金的總資產規模將跨過600億大關的同時，元大金已在號召下一批以定時定額為主力的新客群，元大相關高層引述最新統計指出，各通路對此基金的定時定額投資客戶，累計已超過7萬戶，每月扣款金額合計超過7億元，平均每人每月扣款1萬元來投資該台股基金。

除了所推出的台股基金受到投資人的熱捧之外，元大金本身股票也受到市場投資人青睞。元大金本身就是台灣50（0050）ETF的成份股，目前0050的成份股之中，已有近20檔完成填息，其中包括了3檔金控股，元大金即為其中一家，且在不到二週內的時間內完成填息，比往年速度更快，這也是元大金連續第三年完成填息。

儘管台股大盤高點震盪，但散戶投資人仍熱情不減，其中最引人矚目的是小資族或退休族趁著有「定時定額」的良機而準備進場。對於上述統計，元大高層指出，這些定時定額進場的投資人，每戶每月平均扣1萬元，這樣的投資方式，相當能釐平台股在高點震盪的投資風險。

而這股「買氣」也相當驚人。元大主管對此指出，元大開始力推定時定額投資高股息龍頭基金，大約是在上月17日，但如今僅半個多月時間內，已簽約將以定時定額對高股息龍頭基金的投資戶，累計就已超過7萬人，估計今年底這些定時定額的客群，應可望超過10萬戶。

過去定時定額的投資多半見於投資型保單，或是海外新興市場債券型基金等等，少見於台股基金；對此銀行財富管理業者指出，最主要是由於元大的高股息龍頭基金有「月配息」的功能，這方面和債券型基金的屬性很像，而且有別於其他今年新募集的台股基金，由於元大是在三月份就進行該基金的IPO，因此不只逢低進場投資，而且有當年度的股息收入可作為配息來源，也因此也發揮對投資人相當的號召力，而不少其他業者在今年發行的台股基金，由於IPO時已經接近上市公司配股配息的時點，因此最快得等到明年才能開始配息。

國銀財管部門主管也引述對市場的觀察指出，以往台股基金之所以在閉鎖期結束之後就跑掉很多資金，最主要是投資人僅著眼於價差及實現資本利得，因此快閃，但元大這檔高股息龍頭基金導入「月配息」機制，因此應可望導正過去台股基金這種投資人習慣「大進大出」的現象。

(工商 )