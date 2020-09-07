屢次獲得國際大獎的台灣APP開發商─Fourdesire四合願，在醞釀三年後發布全新作品《記事探險》，這次要讓枯燥乏味的待辦事項變有趣！

《記事探險》靈感來自Ryder Carroll風靡全球的「子彈筆記」概念，在管理工作和任務的同時，也提升人們對自己狀態的覺知（awareness）；因此，有別於一般的待辦事項工具軟體，《記事探險》特地設計回顧介面、未完成事項整理介面等獨家功能。

Fourdesire 創辦人兼執行製作人陳威帆表示，比起專注在事情被一項一項完成，《記事探險》更專注在人，讓使用者能夠更清楚的察覺自己的狀態。

開啟《記事探險》，目光會先被蔚藍的海洋、可愛的海島板塊所吸引。在這個國度中，使用者每完成一個待辦事項，海面上就會出現一座隨機造型的板塊。同日生成的板塊排成一列，代表當天完成的任務數量。隨著記錄更多事項，使用者將能蒐集到更多不同的板塊和奇觀。若使用者將任務標示為「進行中」，海面上則會對應出現一條滑水道，或是一座空橋。

現實生活裡，有時我們在執行一項任務的過程中，逐漸發覺它對總體目標沒有幫助，於是決定中止不再執行。傳統任務管理工具大多聚焦在「完成了幾個任務」，並教育使用者藉由「打勾」清理事項進而獲得成就感，因此不會呈現「未完成」的狀態。然而，在《記事探險》中，使用者中止的任務將被轉變成一條斷橋、或是沒有蓋完的滑水道，讓使用者透過直觀的視覺化呈現，瞭解自己的時間並沒有浪費，僅是做了一次未成功的嘗試。

「週期回顧」則是《記事探險》的獨家功能，讓使用者有機會檢視未完成的事項，選擇移動到下一個計畫週期，或是再次審視後移除。陳威帆分享，生活的重點，不在於今天有100個任務，我完成了98個；而是在 100個任務當中，我選擇把我的時間精力優先給了哪些任務？最後決定清除了哪些？他表示，藉由體驗《記事探險》，使用者將得以檢視自己安排的計畫是否合理，是否給了自己太多任務、太少時間，或是習慣性塞進其實並不重要的事項。

(工商 )