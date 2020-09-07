加利科技將陸製口罩，魚目混珠至國家隊口罩，藉此有許多民眾認為「口罩國家隊蒙塵」，美豬瘦肉精是否能有效把關，引發質疑。廣播節目今播出4日衛福部長陳時中預錄節目，被問及此問題，陳時中則表示「會強化系統追蹤」。

陳時中4日於上客家廣播節目預錄節目，而該節目於今（7）日撥出，主持人問及因口罩國家隊遭魚目混珠混入大陸製口罩，流入藥局及通路，導致口罩國家隊蒙塵，因此外界也連帶質疑，政府可能管不好含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬。

對此陳時中也表示，相關批評定會虛心接受，政府會溝通、反省，並且愈做愈好，他更說道「唱衰不會讓台灣進步，大家要共同努力」。而未來對美豬的相關標示，定會全力做到最好，他也規劃到全台示範點示範相關措施，除次之外，也傾聽大家對於「標示」的意見，讓廠商及民眾有更多的選擇權。

他也認為強化系統追蹤，對美豬管理相當有效，他說道「因台灣每年進口美豬的量因此可掌握，知道有哪些進口商、賣給哪些盤商；而盤商又轉賣給哪些加工廠，只要查詢就能隨即掌握得到」，而他也坦承「一般攤販賣美豬的話，沒人要吃」。

由於這段時間除口罩及美豬帶來不少負面聲量，他說前段時間壓力很大，但大得有意義；這段時間，則是口水居多。主持人也在最後進一步詢問，是否有意要參選下屆北市長？他則表示「手邊仍有疫情、食安及健保問題相關任務」，目前沒想這麼多。

(中時新聞網)