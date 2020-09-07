香港普及社區檢測計畫截至今日早上，已有破百萬人完成採檢，不過同時也出現疑似盜用個資、冒用身份採檢的個案。

負責統籌普及社區檢測計畫的公務員事務局局長聶德權表示，截至今日上午8時，共有115.1萬人經網上登記預約採檢，其中102.7萬人已接受採樣，當中826人重複採樣。

聶德權早上在電台節目中受訪表示，目前已有39間檢測中心額滿，而昨日（6日）繼續有九成市民按預約時間前往相關檢測站檢測，也有部分已預約市民未按預約前往檢測站採樣。

聶德權引述統計數據表示，普及檢測計畫至今共接獲197起個案，是個資被他人登記預約。經調查，其中112宗個案懷疑涉及盜用他人的個人資料，目前該個案都已轉交警方處理。

另一方面，食物及衞生局局長陳肇始6日時對外表示，檢測計劃初期的檢測進度落後，但現階段已經將流程重新排過，檢測量出現上升，現實每日至少可檢測10萬以上個樣本。陳又提到，不少專家提到未來秋冬將出現新疫情，食衛局會於計劃完結後展開分析工作，包括染疫人士的分布地點及年齡群組等，相信能夠掌握疫情發展。

(中時 )