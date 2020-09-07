加利口罩遭爆進口大陸製口罩，混充MIT醫療口罩在藥局販售，消息曝光後，加利科技老闆林明進第一時間出面強調，他們的口罩品質比台灣一般的醫用口罩更好，但網友揭穿加利口罩假冒MIT背後的暗黑真相後，眾人驚呼：「很夭壽」。

加利口罩遭踢爆進口大陸製口罩，混充MIT醫療口罩在藥局販售。(示意圖/摘自PTT)

有網友在臉書《公民割草行動》發文質疑，加利公司老闆第一時間跳出來說，一般台灣的醫用口罩防護效率只有95％，但他交給政府的口罩防護效率有99%，不懂如果大陸製的口罩品質被他說得這麼神，為何還要假冒成MIT？這不是很矛盾嗎？

貼文曝光後，網友氣憤回應「大陸口罩在世界是什麼評價？」、「大陸製成本能壓低，印成MIT就發大財囉！」、「印成MIT每片再賺他一波」、「加利真的很夭壽」、「加利老闆真的是標準的商人，這一切都是利益啊」。

有內行網友分析，大陸的廠也是加利老闆自己的，所以他拿自己大陸廠的口罩回來交給台灣政府實名制，再拿台灣政府給的原料生產盒裝拿出去賣，事實上就是大陸製的品質沒台製好，不然沒必要混充。不過林明進日前面對檢調訊問時，對於混充大陸口罩圖利一事予以否認。

(中時新聞網)