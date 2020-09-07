受新冠肺炎疫情影響，許多國家改用視訊工作、教學、上課，阿根廷一名大學女教授感染新冠肺炎，仍然透過視訊為學生上課，卻在課程途中倒地，學生透過螢幕焦急問女教授地址，以便找人救援，但女教授只掙扎吐出「我不（I can’t）」二字，立即昏迷不醒，最後不幸離世。

綜合外媒報導，這起不幸事件發生在阿根廷當地時間9月2日，46歲的寶拉（Paola De Simone）是阿根廷商業大學（Universidad Argentina de la Empresa，UADE）的一名教授，這所大學位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，當時寶拉正透過視訊軟體Zoom，為學生進行線上授課。

學生們透過視訊發現寶拉狀況有異，她似乎喘不過氣來，試圖大力呼吸，學生們趕緊詢問寶拉所在地址，以便找人救援，但寶拉只能掙扎說出「我不（I can’t）」二字，接著就在學生眼前倒地不起。

據了解，寶拉8月底在自己的推特上透露，她已感染新冠肺炎超過1個月，雖然努力對抗病毒，但似乎成效不佳。而她的丈夫在當地衛生部門工作，也因新冠肺炎疫情忙得焦頭爛額。

事件發生後，寶拉的家人已要求阿根廷商業大學迅速刪除相關影像，而校方也發出聲明，對於這名授課15年的教授過世深感悲痛，並盛讚寶拉是一名熱情而敬業的教學者，同時也是一個很棒的人。

阿根廷的新冠肺炎疫情依舊嚴峻，政府決定延長隔離時間，直到9月20日。截至9月4日，該國共有451198人感染新冠，9361名患者死亡。

(中時新聞網)