南韓37歲知名男星玄彬，日前因受到新冠肺炎疫情影響，新電影《交涉》被迫中斷，直到7月才與劇組再次前往約旦繼續拍攝。近日，玄彬在當地用餐時的畫面也被眼尖的粉絲捕捉到並公開於網路上，玄彬「滿臉鬍渣」的頹廢扮相，令網友們大吃一驚。

玄彬擁有帥氣的外表與187cm的高挑身材，自韓劇《我叫金三順》開始聞名後，便以精湛的演技陸續演出《秘密花園》、《晚秋》、《機密同盟》、《阿爾罕布拉宮的回憶》等片大受粉絲的喜愛，尤其是在去年與「全球第一美」孫藝真合作浪漫愛情劇《愛的迫降》後更是人氣大爆棚，即使傳出兩人熱戀甚至一同逛美國超市，依然不影響他的高人氣。

今年再接下新電影《交涉》的玄彬，在劇中飾演國情院要員一角，將與飾演外交部人員的影帝黄晸玟一同解救遭到挾持至中東地區的23名韓籍傳教士及志工；為了拍攝需求原本已在約旦取景並開始拍攝的劇組，2月份卻因新冠疫情大爆發而被迫暫停，直到7/12玄彬一行人才透過約旦政府的幫助下再次搭機前往當地進行14天隔離後再拍攝。

近日，玄彬也被粉絲們拍到在當地與工作人員一同用餐時的畫面，只見他一身輕便不僅整個人消瘦許多還「滿臉絡腮鬍」，令不少粉絲相當擔心他的身體狀態；另外，也有粉絲拍到他當地騎著重機時的帥氣模樣，再度電暈不少迷妹直呼「好期待」。

(中時新聞網)