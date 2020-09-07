教育部今公布109年度教學卓越獎，49所國中參加初選，由各地方政府舉薦其中27所學校進入複選，經過7月下旬在雲林縣立雲林國中進行複選方案發表後，9所學校獲金質獎或銀質獎，將於25日在中正大學頒獎典禮揭曉獎落誰家。

這次入圍9所學校團隊分別為台北市立蘭雅國中、南投縣立國姓國中、桃園市立青埔國中、苗栗縣立南湖國中、彰化縣立彰安國中、新北市立石門國中、台中市立四育國中、新竹縣立五峰國中、桃園市立內壢國中。

教育部表示，入圍教學團隊皆各有特色，榮獲金質獎的團隊將可獲得60萬元獎金、銀質獎可獲得30萬元獎金，最後金銀質獎究竟獎落誰家，將於25日頒獎典禮揭曉。

入圍的台北市立蘭雅國中，推動「藝生共好i世界」計畫，從美感教育著手，以環境素養為本的跨域方案課程設計，能提升孩子的美感創造表達、厚植其環境素養，在公民行動實踐中，獲得共好與主體成長。

南投縣立國姓國中推動「藝閃黑鑽，成功啡我莫屬」方案，本著適性揚才精神，堅決不放棄每個孩子，期望藉由國姓鄉的獨特地理環境，培養孩子對家鄉的認同，發展「新六藝」課程，以咖啡作為教學的媒材，讓孩子們除了扎根地方以外，更能找到自己的天賦，最終每個孩子都能夠成為一顆閃亮的鑽石。

桃園市立青埔國中「青國青城教學團隊」，以跨領域專業社群運作，透過多元的互動討論，營造溫暖的社群氛圍，運用雙語輔以科技培養孩子的能力，累積孩子軟實力，並以國際化視野關注在地青塘人文，思考學校與社區共榮的願景，培育孩子成為具有素養的夢想實踐家。

(中時 )