香港恒生指數成分股過去都是以金融股及地產股為主，市值比重接近六成。以舊經濟為主的組合長久以來缺乏增長的動力。今年5月恒指公司做了很大的變革，公布將納入第二上市（S股）及同股不同權（W股）的企業股份納入恒指後，市場即期待具有成長性的新經濟科技股能帶領恒指走向新高。

恒指前一次變動成分股已經是5季以前，最近一次季度檢討於8月14日公布，阿里巴巴、小米及藥明生物，均如市場預期納入成分股，而舊經濟的信和置業、中國旺旺和中國神華則被剔除，新的成分股變動在今日(7日)生效。

新成分股生效之後，阿里巴巴(9988)權重將達到上限5％、小米(1810)及藥明生物(2269)權重則分別為2.6％及1.8％，騰訊雖仍為最高權重股，但權重由11.48％降至10％，滙豐權重亦由8.86％降至8.14％。

麥格理台灣證券分公司副總經理虞逸真表示，過去恒指的本益比長期處於10至11倍的水平，現在納入高估值的經濟股，市場預期恒指的估值可望拉高，波動性有機會增加。

權證發行商建議，若是看好恒指未來走勢，投資人可布局價平到價外15％，距離到期有90天以上的認購權證，若是看空則可考慮買進認售權證。

(旺報 )