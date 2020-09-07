外送平台興起後讓民眾隨時隨地都能叫外送，不用自己買。但日前有民眾半夜2點在台北西門町車聚，肚子餓叫了知名鹹酥雞送到峨嵋停車場，時間一分一秒過去，肚子越來越餓鹹酥雞卻遲遲沒送來，詢問外送員得到的答案竟是「不會到了，鬼月沒人送萬華，您慢慢等吧」，令人傻眼。

圖為萬華區西門町峨嵋停車場。(翻攝自google map街景)

《東森新聞》報導，該消費者訂了知名鹹酥雞後改單3次，外送員都有受理確認，但等待時間實在太久，不曉得鹹酥雞送到哪裡了，又打給外送員確認「要到了嗎」，卻得到「鬼月不送萬華」的答案，隨機詢問其他外送員，真的有「鬼月不送萬華」的禁忌嗎？大部分外送員表示，只要有單就會接，不送應該是個人問題。

外送員指出，在網路上有聽過萬華凶宅的傳言和一些鬼故事，但自己比較沒禁忌不會在意，但鬼月會盡量避免晚上11點後出門；另一位外送員則說，半夜2點的單他一樣會接，只是在鬼月會比較注意安全。

說到萬華，就會聯想起西門町附近的知名的猛鬼大樓「西寧國宅(市場）」，發生過多起死亡案件，且死因離奇，像是意外墜樓、暴斃而死，以及跳樓、燒炭輕生，造成當地有許多靈異事件頻傳。

(中時新聞網)