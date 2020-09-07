劉姓孩童用注音寫下對消防員的感謝：「謝謝叔叔們在102年9月6號送媽媽到醫院，讓我平安出生，天氣很熱，請叔叔們吃冰淇淋喔。」（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

曹姓民眾與孩子帶著雞排與飲料，到右昌消防分隊感謝消防員們於7年前幫助妻子到醫院順利生產，如今，孩子已經長大，準備讀國小了。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

7年前，右昌消防分隊協助曹姓男子的太太送醫生產，順利男嬰。2020年9月6日，曹男帶著孩子與雞排、飲料，到右昌分隊感謝消防隊員，孩子則用注音符號寫下對消防隊員們的感謝。

右昌分隊於2013年9月6日接獲孕婦急產救護，當時孕婦已羊水破裂並出現陣痛症狀，經出勤同仁陳裕盛、俞祖祥及歐陽洲等3人現場處置及判斷，將孕婦載往位於前鎮區平時產檢的醫院，孕婦也順利生產。

曹姓男子說，妻子對此非常感念救護同仁不辭辛勞將她載至醫院，讓她平安產下早產兒，如今，兒子也準備就讀小學。兒子自小便就喜愛消防車，家中也買了許多消防車的玩具。日前剛好經過消防隊，兒子看到消防人員在烈日下訓練的樣子，提議要請消防叔叔吃冰淇淋。

回到家後，兒子拿出平常存下的零用錢，裝入紅包袋，並用注音符號親手寫上慰問語：「謝謝叔叔們在102年9月6號送媽媽到醫院，讓我平安出生，天氣很熱，請叔叔們吃冰淇淋喔。」表達對消防員的感謝之意。

右昌分隊得知其來意後表示婉拒，曹姓男子還購買慰問品與兒子親送至分隊。分隊得知6日是曹小弟弟7歲生日後，也特地贈送消防宣導品，並帶他參觀消防隊的車輛器材及體驗穿著迷你消防衣。

右昌分隊表示，執行救護任務是消防人員應盡的職責，民眾的慰問對消防人員是種莫大的鼓舞及肯定，今後會持續本著消防專業及為民服務的精神，完成各項勤務。

(中時 )