亞太電(3682)5G開台有解，3.5GHz終於有解，上週五雙方丟出震撼彈，將在未來20年與遠傳(4904)共頻共網，遠傳與亞太電的合作，也象徵著與背後強大的鴻海(2317)集團牽起友誼之手，故今除亞太電(3682)開盤即攻高漲停外，鴻家軍集團網通概念亦同步歡慶，台揚(2314)、台通(8011)大漲逾5%，建漢(3062)亦上漲逾4.5%，遠傳今也相對大盤強勢，漲幅逾2%。

亞太電將於未來20年與遠傳在5G的3.5GHz共頻共網，並負擔共頻共網頻段9分之2的成本，這讓亞太電在該合作案獲NCC(國家通訊委員會)審議核准後，5G就可以開台，預計時間點有機會落在11月，就遠傳來說，龐大的5G頻譜費用也有亞太電可以共同分擔，且背後更象徵著遠傳和亞太電背後的鴻海集團將在5G世代共同打拚。

鴻海集團在網通產業垂直、水平版圖廣大，旗下網通設備廠台揚、建漢以及台通等，分別在軟體、硬體以及光纖上各有專長，隨著和遠傳的合作，加上遠傳背後同樣代表著龐大的遠東企業，雙方的合作，未來在5G設備、場域等都是必有更大的發揮空間。

另外，遠傳董事會也通過，以每股新台幣10元、總金額不超過新台幣50億元，取得亞太電私募普通股5億股，持股比例為11.58%；至於亞太電目前大股東鴻海則預計在2022年6月30日前，將持有之部分亞太電股權與遠傳發行之新股交換，股份交換完成後，鴻海與遠傳將個別持有亞太電股份23.8%，鴻海同時也將持有遠傳的股份約2.45%。

(時報資訊)