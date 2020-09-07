1.華邦電(2344)：外資、投信連兩日買超，今早買單拉抬，股價開高走高逾4%，飛越季線。

2.聯電(2303)：傳美國防部擬將中芯國際列為貿易黑名單，可望受惠轉單，今早急拉漲停鎖死，飛過月線。

3.世界先進(5347)：傳中芯遭美列實體負面表列清單，若屬實將掀起新一波轉單潮，激勵今早股價一度衝破百元關卡。

4.台積電(2330)：雖9月14日後無法再出貨華為海思，蘋果包下下半年5奈米產能，營運後市仍看佳，今早股價開低翻紅，站上月線。

5.第一銅(2009)：庫存下降，激勵LME期銅漲2.2%，加上外資連兩日買超加持，今早放量飆上漲停鎖死，飛過5日線。

6.世紀鋼(9958)：離岸風電發燒，外資買超不停歇，今日開盤不到一小時，成交量已近兩萬張，股價頻頻觸及漲停。

7.中鴻(2014)：鋼市好轉，自營商連日買超、外資連兩日擴大買超，今早量增價漲逾6%，重回票面之上。

8.宏泰(1612)：積極切入離岸風電及公、民營太陽能電廠用線市場，外資連兩日買超，今早放量急拉漲停鎖死。

9.大亞(1609)：旗下三大事業營運逐步發酵，全年獲利可望創新高，加上太陽能題材近日回溫，不理外資連兩日賣超，今早放量頻頻觸及漲停。

10.鮮活果汁-KY(1256)：8月合併營收4.7億元，首次站上4億元並創歷史新高，多方攻勢爆發，大漲逾7%。

11.欣陸(3703)：台商回流廠辦建案增加等利多加持，搭配外資上周五買超2236張，股價續創新高價。

12.健和興(3003)：車市回溫Q3業績不淡，外資買盤回籠，大彈逾5%。

13.台光電(2383)：8月營收創新高，今年樂觀，股價落底反彈逾2%，惟5日線上有壓，盤中又翻黑。

14.昇貿(3305)：星鏈供應鏈拚營運季季高，量能增溫力推股價上跳突破30元，漲幅超過4%。

15.宏全(9939)：接單回升，今年ESP挑戰5元，外資連買超4日，58元形成底部激勵股價上揚。

16.瑞昱(2379)：8月營收年增4成，不畏外資連2賣超，早盤走揚逾2.5%。

17.偉詮電(2436)：8月營收創12年高，晶片出貨旺，今年業績衝鋒，買方力挺，股價飆漲逾6.5%，登兩個月高點。

18.佳世達(2352)：WFH題材，加上旗下金雞加持，8月營收續創新高，晨盤上漲逾3.5%。

19.萬海(2615)：美線運價飆，Q3業績噴發可期，早盤上揚漲逾2%。

20.旺宏(2337)：華為禁令擴大恐波及後續營運，產能吃緊仍有撐，外資連2買超，人氣爆棚，股價續漲逾7.5%，創三個月高價。

21.國喬(1312)：ABS利差擴增，本季獲利可望優於Q2，晨盤帶量跳空21.45元漲停，衝上波段新高價。

22.生華科(6492)：新冠新藥告捷，連拉3根漲停歡慶，進逼天價237元。

23.亞太電(3682)：遠傳兩階段入股，與鴻海並列第一大股東，今跳空漲停鎖住，委買張數高掛逾19萬張排隊。

24.合勤控(3704)：運營商大拉貨，Q3旺旺，近期股價連日攀高，早盤續揚7%，登9年半高。

25.上緯投控(3708)：Q3獲利看俏，晨盤攀揚5%，改寫逾2年高。

26.大學光(3218)：近視雷射猛賺，前7月每股純益3.37元，賺贏去年全年，晨盤放量彈升6%，飆上天價319元。

27.國碩(2406)：太陽能題材火熱+股價位階低，已連拉3根漲停，登連年半高價。

28.緯軟(4953)：企業數位轉型不間斷，法人看好長線發展，晨盤一度走揚4%，衝上半年高位。

(時報資訊)