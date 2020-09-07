聯嘉(6288)近年打入特斯拉供應鏈，公司連續兩年獲利呈現成長，2019年獲利突破2億元，再創下歷年新高，公司也獲得「第二十屆金峰獎」大型企業組「年度十大傑出企業」以及總經理黃昉鈺獲頒「年度十大傑出創業楷模」雙獎。

聯嘉2018年及2019年營收分別為33.88億元、43.02億元，稅後淨利1.48億元及2.06億元，每股盈餘0.87元及1.21元，營收及獲利連續兩年創高，也剛獲評選為2020年全台灣「快速成長100強」第42名。

經過團隊多年的努力，聯嘉LED汽車產業與節能照明業的實力，獲全球前十二大車燈供應商半數以上的認證通過，成為汽車原廠車燈供應鏈重要成員之一。

近期因股價達到公布財務標準，7月營收3.65億元，來到今年最高，年增18.7％，7月自結稅後淨利0.21億元，每股盈餘0.12元，賺贏今年第2季的0.08億元。下半年營收北美啟動拉貨，將急起直追，而聯嘉供應特斯拉美國廠Model 3與Model Y的LED尾燈模組，2021年也可望切入改款版Model S與Model X，特斯拉營收貢獻度預期首次超過20％。

(時報資訊)