前總統馬英九、總統蔡英文為了兩岸議題隔空交戰，馬英九的「首戰即終戰」說，引發各界抨擊，網友甚至發起連署，要求停止馬英九的總統卸任禮遇，目前已有超過4萬人響應。

馬英九8月22日在「國家不安全研討會」中表示，共軍武力犯台「首戰即終戰」，事後說這是國防部智庫提出的報告，並非自己主張，提醒蔡總統，若堅持承受第一波攻擊，會對台灣帶來很大的戰禍，「到時可能沒時間去求救了」，身為總統千萬不能拿老百姓生命財產開玩笑。

民進黨做出回擊，指出該說法是截用《中共政軍發展評估報告》，原文「『中國強調首戰即決戰』，讓美軍未到，戰事已定。」批馬英九移花接木、斷章取義。

對此，網友發起連署，認為馬英九強調「首戰即終戰」，且「美國不會來援助」，危言聳聽，打擊國人信心，製造國人強烈的恐懼與不安，為此深感憤怒，強烈要求政府採取行動，停止對馬英九繼續提供卸任總統的禮遇。

截至今（7）日上午10時許，連署人數已超過4.4萬人，大部分來自台灣，也有美國、泰國、澳洲、加拿大、香港等海外民眾。

(中時新聞網)