多元投資觸角，整合資源創造更高產業價值，是亞泥未來發展的方向。亞泥董事長徐旭東日前宣布，綠電、循環經濟是亞泥目前布局的重心。亞泥（1102）7日公告，買回荷蘭商J-POWER持有嘉惠電廠4成股權，成交之後，嘉惠電廠將被亞泥集團百分之百持有。

在2020年的上半年，嘉惠天然氣電廠佔亞泥營收的9％，目前每年發電量670MW。

亞泥是以53.69億元，向荷蘭商J-POWER INVESTMENT NETHERLANDS B.V.買回所持有的嘉惠電力股權。亞泥指出，買回之後，亞泥將持有嘉惠電廠99.7％的股權，子公司亞洲投資的持股比例為0.01％。

亞泥是在民國88年投入電廠事業，為嘉惠電力的主要股東，持股比率60％。嘉惠電力自92年商轉以來，機組可用率每年均達99％以上。亞泥指出，嘉惠電力原有一期裝置容量67萬瓩的天然氣發電機組，響應台灣發展綠能，再投入二期天然氣發電，投資超過百億元，新增裝置容量51萬瓩發電機組，預計於2021年第一季開始商轉。

(工商 )