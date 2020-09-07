2020年對職業男網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）來說，是紛擾相當多的一年，除了之前辦慈善賽，因為對新冠肺炎疫情防疫不周出現確診者，而被戲稱「新冠肺炎巡迴賽」，又在美國網球公開賽誤擊線審被判失格，近期這些不太光彩的事跡，讓網壇退役名將馬克安諾（John McEnroe）說，喬帥接下來的生涯都會被視為壞蛋。

馬克安諾過去也網壇著名的火爆壞小子，看著喬柯維奇的狀態表示：「我想這壓力已經在喬帥身上，許多發生在場外的事顯然對他影響很大，如今不管他喜不喜歡，接下來的職業生涯他都成了壞蛋。」

馬克安諾在1990年澳洲網球公開賽因為辱罵裁判和賽事監督等失控行為，被取消參賽資格，也是成績好但形象不太好的球員，他並說，就看喬柯維奇自己是否能對被視為壞蛋釋懷，「如果他接受，那我想他應該可以走出低潮，他在三大天王中也算年輕，還有機會追上納達爾和費德勒的四大賽冠軍數紀錄，但我想不太美好的形象，或許就要這麼跟著他了。」

接下來喬柯維奇準備回歐洲，先打法國網球公開賽前的羅馬站賽事熱身，再拚戰法網，馬克安諾補充：「喬帥還是有機會在法網扳回顏面，看看到時戰況如何吧！」

(中時 )