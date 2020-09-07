馬西屏今年遭逢生死劫 罹怪病遇難以解釋奇事

資深媒體人馬西屏過去曾是政論節目的常客，十年前因一場怪病開始四處求醫，從西醫看到中醫甚至氣功等等，未料不但查不出病因，身體也未好轉。甚至嘗試了各種民間療法，過程中發生諸多無法被解釋的奇人異事。

其中最令馬西屏印象深刻的是，曾在新加坡擔任大使的邱進益，被診斷出顏面神經濾過性病毒感染，花費長達五年的時間醫治，但是仍為好轉。而在友人的介紹下求助朱惠慈老師，馬西屏說：「沒想到朱老師手一揮，邱進益的嘴巴左右不停晃動，更在第八次治療時，邱進益突然不聽使喚地舉起手並在空中寫下『我走了，再見了』六個字」，

馬西屏今年遭逢生死劫 罹怪病遇難以解釋奇事

此時出現一位身穿官服的人指著邱進益：「你我前世在朝為官，你在皇帝面前進我的纏言，害我死得很慘，我是來報復你的。」而使邱進益飽受五年病痛，話一說完就立即消失，而此時邱進益的顏面狀況也瞬間恢復正常。

然而馬西屏在五年前遇到一位大師，大師告訴他五年後會再遇到一個生死大劫，若過了這個劫，將會很長壽。那個生死大劫就正是今年，但大師並沒有特別說是今年的何時？當馬西屏說到這時，語氣令他相當忐忑不安，更說：「所有的錢財名利我都不要，我只求身體健康。」也希望大家可以多多集氣，讓馬西屏平安度過這一年。

（攝影／邱子軒）

(中時新聞網)