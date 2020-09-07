國民黨全代會，傳出立委蔣萬安已向台北市黨部表態，將爭取2022台北市長選舉黨內提名。在民眾黨可望由北市副市長黃珊珊接下柯文哲棒子參選，民進黨也把目標對準防疫有功的衛福部長陳時中。陳時中今接受廣播節目專訪時說：「沒有想到這麼遠的事。」

蔣萬安雖仍未鬆口，只強調現階段專心把立委份內的事做好，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹已證實，「蔣萬安說他會選」；另一人選，台北市議員羅智強也表態爭取黨內提名，與蔣君子之爭。

隨即有民調發表，若蔣萬安參選2022台北市長，支持度達42.5%，檯面上就屬陳時中民調最接近（38.3%）。在新境界文教基金會副執行長吳怡農宣布不選後，執政黨若想在首都插旗，看來看去只有高滿意度、高聲量的陳時中，能與蔣萬安一拚。

陳時中今（7日）接受廣播節目專訪時表示，「有3支箭不知道能不能挺過去」，他指的3支箭，除了著墨最深的新冠疫情，再來就是開放美豬、美牛進口的食安議題，以及他部長任內一直想處理的健保費率。

要不要代表民進黨選台北市長，陳時中沒有把話說死，只說「暫時沒有想到這麼遠的事」。距離選舉還有兩年，陳時中的下一步，備受矚目。

(中時新聞網)