男星王家梁是體大校友，擁有俊俏臉龐和結實身材，最近他忙著拍攝《我的青春沒在怕》和《黑喵知情》，全力拚演藝事業，不過健康卻悄悄亮紅燈，有高度近視的他，被爆出疑似患有白內障、青光眼，黃斑部也有異狀，已經在尋覓醫院準備開刀，否則可能有失明風險。

根據《鏡週刊》報導，王家梁的近視高達1000多度，雖然年僅32歲，但已經出現老化現象，像是白內障、青光眼，黃斑部也出現異常，如果沒有配戴專門訂製的眼鏡，根本看不清楚，但王家梁忙於工作、疏於治療，最近才開始求診醫治，避免深陷看不見的危機。

對此，王家梁的經紀人表示，目前有初步就診，但還沒時間做全面性的檢驗，不方面透露病情。

王家梁從體育班出身，2015年發行《鍛鍊》寫真書，展現精實的體態和男性魅力；而他出道多年，情史一直都比事業亮眼，曾與曾沛慈、余函彌（資工彌）爆出戀情，甚至傳言余函彌在分手後，向友人泣訴「明明才恩愛完卻被要求分手」，王家梁坦言當天看到手機、點開新聞時，手是在發抖著，「不是當事人很難理解那種感覺！看著每個引用某周刊的標題，真的讓人很無奈」。

(中時新聞網)