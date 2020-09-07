國民黨立法院黨團日前為抗議陳菊擔任監察院長，擬提案廢除考、監兩院，卻引來黨內反彈聲浪。國民黨今天舉行中央評議委員會議，數名中評委提案反對廢除考監。中評委張雅屏更直指立院黨團的廢考監案，是對黨綱中心思想的反動，要求應宣誓遵守黨章及黨綱，違反者應去職。

前國民黨主席洪秀柱昨在全代會上提出「護憲保台決議文」，強調捍衛「三民主義」與「五權憲法」，等於叫陣主張廢除考監的國民黨立法院黨團，今中評委再接續質疑廢考監違反黨綱，形成立院黨團與部分國民黨員不同調的窘境。

張雅屏認為有必要恢復黨員對黨章及黨綱宣示會議典禮，因為許多黨員對黨綱黨章不熟悉也不了解，導致發生內政部退回新主席及中常委的送件；也看到黨務幹部對黨綱中心思想的反動，動輒提出相反異見與行動，造成支持者不安，比如組發會青年部主任蕭敬嚴的「反統一」說，或是立院黨團廢考監案。

張雅屏表示，這些理念與黨章不同的人，美其名叫改革改造，「既然對黨有不同看法，是不是要去敵對政黨服務比較好？」改革應該是想辦法讓黨綱黨章被人民認同，而不是改變它讓它跟著民意去走，這樣變成本末倒置，讓國民黨變成「浮萍式」的政黨。

中評委苗永慶也提案呼籲黨中央不可盲目跟隨民進黨倡言廢止考監兩院，以維護五權憲法之基本精神與架構。苗永慶表示，若是廢除考監兩院，除了完全破壞五權憲法的基本架構，並徹底違反了國父孫中山先生的建國理念。

苗永慶認為，近年國人之所以認為考監兩院功能不彰，甚至違反社會公理，其根本原因是用人不當，主政者對考監兩院的人事任命以酬庸為考量，忽視專業能力、學術與人品聲望，才有廢考監之議。苗呼籲立院黨團應該是要強力阻擋廢考監案，黨中央應該向社會大眾傳達五權憲法設計構想與精神。

(中時 )