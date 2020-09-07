為表達反對《香港國安法》、選舉延期，香港網民昨日發起九龍區遊行，港警動用大量警力截查及驅散，截至昨晚9時，至少289人被捕。一名在旺角買文具顏料的12歲女童，遭多名警員撲壓在地上，影片傳出後，引發輿論熱議。

明報報導，昨日九龍區遊行期間，有人在西洋菜南街向警員投擲雜物雨傘，也有雜物投擲馬路，警方發射多發胡椒球彈驅散。

港警表示，截至昨晚9時，至少289人被捕，當中270人涉非法集結，其餘被捕者分別涉公眾地方行為不檢、未能出示有效身分證明文件、襲警、阻差辦公及游蕩等。

下午4時許，一名12歲女童在西洋菜南街被防暴警員騎在身上制服，事後票控「限聚令」。女童母親表示，事發前她與一對子女在旺角買東西，她先回家，子女自行往附近店舖買文具，兩人途經西洋菜南街時被防暴警截停，12歲女兒因害怕逃跑，混亂中倒地，被至少3名警員壓在地上，左手擦傷，其20歲哥哥上前了解亦遭按地致左膝腫起。

女童母親說，事發時有市民在旁指罵防暴警將小朋友推跌，警員表示3人違反限聚令，並向3人發告票。女童「當時好驚」，承認「當時冷靜不到，跑走了」。

警方則表示，這名12歲少女「拔足逃跑，形迹可疑」，故警方「以最低所需武力將其制服」，經調查後，該名少女因違反「限聚令」被開罰。

(旺報 )