紐約豪門洋基的警報器響得很大聲了！7日他們吞下對金鶯的3連敗，加上藍鳥打敗紅襪，他們一下子被打落到美東老三(21勝19敗)，慢說追不上老大光芒(28勝13敗)，甚至與藍鳥還有1場勝差。要不是今年季後賽席位擴充到16隊，洋基恐怕連外卡都搶不到。

總教練波恩(Aaron Boone)說：「我們感到挫折與憤怒，這可以理解，但我們必須撐過去。我們跳上飛機趕去(紐約州)水牛城，接下來是很重要的系列賽(對藍鳥)，我們得設法拿出更強的進攻火力。」

波恩指出兩件事，第一是疲勞，大都會曾因新冠肺炎停賽，洋基為此補賽而沒有休息日，金鶯客場4連戰後隔天就要在水牛城對付藍鳥，接下來的3連戰就是洋基與藍鳥的美東老二之爭。其次是火力欠缺，洋基近3戰只打5分，連續兩場只得1分，對手還是重建中的金鶯，就算隊裡有傷兵也無法接受這種成績。

7日的比賽洋基還出現兩次失誤，田中將大主投5.1局失4分，只有2分責失，金鶯5-1獲勝。洋基過去118次得點圈有人的打數只有0.186打擊率，田中也感嘆狀況很糟，大家要多努力。賈登納(Brett Gardner)說：「我們還有3周時間，仍有機會搶進季後賽，但我們近期的表現太差了。」

(中時新聞網)