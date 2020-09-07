據資誠聯合會計師事務所今（7）日發布《2020全球與臺灣娛樂暨媒體業展望報告》，台灣娛樂暨媒體市場營收受疫情影響，預計下滑3.3％，來到147億美元（約4,313億台幣）。其中，影響最大的電影票房年減近60％、現場實況音樂年減約50％、貿易商展年減近55％。

展望未來五年，預期台灣整體娛樂暨媒體市場營收在OTT影音（年複合成長率13.6％）電玩遊戲（年複合成長率5.1％）、音樂與廣播（年複合成長率4.2％）等三大引擎帶動下，至2024年上看166億美元（約4,870億台幣），年複合成長率1.9％，三者可望貢獻年間營收成長近80％。

其中，疫情加速OTT影音串流服務成長，預估2020年營收將達7.45億美元（約218億台幣），年成長26％，正式超越實體家庭影音市場營收的5.4億美元，朝向串流文化轉型。另一項利多是台灣的製片和電視節目製作生態，在Netflix、HBO Asia、福斯傳媒集團等全球、區域串流服務供應商的支持下欣欣向榮，積極製播華語的OTT影音內容。

電玩市場規模於2019年達到19億美元、全球排行第11。隨著市況趨於飽和，未來五年可望以5.1％的年複合成長率、成長至2024年的25億美元。近期最強勁的成長動能來自社群和休閒遊戲，佔台灣整體電玩遊戲營收的55.6％，未來五年可望以年複合成長率6.5％，成長至2024年的15億美元，佔比攀升至59.5％。

疫情讓許多音樂演出被迫取消，2020年台灣音樂和廣播市場營收估年減17％，其中以現場實況音樂受創最重，今年營收恐減少47.8％。一旦市場需求回溫，在音樂祭數量成長帶動下，現場實況音樂營收將以7％的年複合成長率，增至2024年的1.15億美元。

另外，雖然實體唱片銷售額不斷下滑，但串流音樂營收持續強勁成長，數位音樂錄製營收2019年正式突破1億美元。在數位音樂串流與現場實況音樂的驅動下，未來五年台灣音樂和廣播市場將以4.2％的年複合成長率，於2024年達到3.63億美元。

資誠會計師支秉鈞表示，疫情爆發讓娛樂暨媒體產業措手不及，2020年營收面臨劇烈衰退，尤其非數位領域。但新冠疫情也加速消費者行為轉變，走向更多數位內容的消費，並觸發顛覆性的改變。

(工商 )