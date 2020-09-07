美國疫情延燒，宅經濟持續延燒，軸承廠瑞穎工業因打入美國龍頭電商自動倉儲物流系統及快遞業供應體系而受益，又開發新客戶及新產品，8月及前8月合併營收均創同期新高，呈現旺季更旺。

瑞穎生產的軸承應用在自動倉儲、汽車拉門、行李箱等，去年開發物流設備等新產品，布局歐洲、北美及南美、東南亞及大陸等市場客戶。今年第一季末，美國爆發新冠肺炎疫情，宅經濟當道，美國亞馬遜、物流業大量增添自動倉儲設備而帶動瑞穎軸承需求，瑞穎今年營收及獲利非但未受疫情影響，反倒受益。

瑞穎8月合併營收1.45億元，比去年同期成長19.9％，前8月合併營收10.97億元，較去年同期5.48％，全面創同期新高。瑞穎表示，第二、三季向來是瑞穎軸承出貨旺季，今年因宅經濟發酵，瑞穎又開發物流新客戶及新產品，第三季出現旺季更旺的榮景，係8月及前8月合併營收，改寫同期新高的主因。9月第1週出貨不錯，看好9月出貨。

(工商 )