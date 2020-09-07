美國與中國互相對媒體的限制持續升級，北京對駐陸美媒記者祭出新的簽證措施，除了凍結記者證延簽，新簽證的有效期也從1年大幅縮短至2個月，最快11月就會到期，同時，北京也表示，將隨時撤銷記者證與簽證，坦言此舉是對華府祭出的反制措施。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，中國已凍結部分美國媒體記者簽證的展延申請。一般而言，外媒駐中國記者的記者證如果到期，經重新申請，將可獲得1年期限展延，不過過去一周來，好幾名記者按照例行程序申請時，卻未獲得新核發的記者證，反而只收到一張回函，告知他們申請程序尚在進行，有關當局告訴他們，採訪時攜帶這張回函以及已經過期的記者證，以作為臨時記者證，證明他們的記者身分。

由於外媒駐陸記者的簽證是和記者證綁定的，這些記者獲核發的新簽證期限也從原本的1年大幅縮短為2個月，有關單位也明確表示，當局隨時可能會撤銷記者的臨時記者證以及簽證，讓這些記者面臨不知何時會被驅逐出境的窘境。

CNN報導，此次受影響的記者為受雇於美國主流媒體的記者，國籍包含美國籍與非美國籍，另據《紐約時報》報導，受到限制的美國媒體包含CNN、《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、以及蓋提影像（Getty Images），總共有4間媒體旗下的5名記者受到影響。

CNN記者卡佛（David Culver）是其中一名受到影響的記者，他說北京當局告訴他新措施和報導內容無關，而是對川普政府如何對待駐美中國記者的對等措施，《紐約時報》引述一匿名記者指出，中國官員表示，如果華府進一步驅逐中國駐美記者，北京也將採取對等行動，暗示將驅逐美媒記者。

美國國務院昨（6）日也證實，駐北京大使近期被告知中國將對美駐陸媒體採取行動，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，美國擔憂這些舉措將會讓中國的媒體環境更惡化。

今年5月，美國宣布縮短多數駐美中國記者的停留時間至90天，北京指出，至今沒有任何一位記者的簽證獲得美國延簽，如果華府再不核可延簽，最快中國記者11月初就得離開美國，CNN指出，時間點正巧是美駐陸記者卡佛簽證到期的日子。

(中時新聞網)