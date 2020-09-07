美豬風波延燒，針對台北市長柯文哲質疑「窮人會吃美豬」一說，新北市長侯友宜今受訪表示，很多小吃店供應的香腸、貢丸、肉圓、水餃等，都是攤商自行加工後的食品，不管窮人路人、只要是喜好小吃的每個人都有可能吃到，「所以我們最擔心的是全民。」

侯友宜表示，像是攤商在店內將肉品加工後製成肉圓後，肉品來源有辦法清楚標示嗎？甚至也很難朔源追查來源，這才是最大的疑慮，這些食物不論在小吃攤、夜市還是傳統市場，都是大家最愛吃的美食，一般市民愛吃、就連他也愛吃，一定要想辦法把朔源管控好，不然很難保證消費端吃不到。

侯友宜說，美豬開放進口後，一來價格便宜、一來肉品採混充方式，抓不勝抓，很難做到萬無一失，就像他以前當刑警常說的，案子不可能不發生，最好發生了能夠破案，但最好是不要發生，因為等到發生後對被害者已經造成傷害，那就已經沒有意義了，「就像食安進來後也無法守住什麼都不發生，既然很難，最好的方式就是不要進來。」

(中時 )