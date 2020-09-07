大聯盟又傳噩耗！前大都會隊傳奇投手席佛上周辭世，幾天後，前盜壘王布洛克（Lou Brock）又在今（7）日與世長辭，享年81歲，讓老球迷再次感到震驚與難過！

布洛克大聯盟生涯共有19個球季，小熊隊出身，但最為人知的是幫助紅雀隊拿下1964年、1967年世界大賽冠軍。生涯拿過6次單季盜壘王，1974年單季118次盜壘成功創下大聯盟紀錄，1979年退休時累積938次盜壘成功，是大聯盟盜壘王，直到1991年才被韓德森打破，目前仍居史上第2位。韓德森1982年跑出130盜、生涯累計1406盜，兩項都是目前的大聯盟紀錄。

布洛克19年大聯盟生涯共擊出3023支安打，也是「三千安俱樂部」成員，於1985年入選美國棒球名人堂。

不過布洛克晚年由於腿疾和糖尿病不良於行，左腳更動過截肢手術，飽受病痛折磨。如今溘然長逝，大聯盟和紅雀球團都深深表達哀悼之意！

(中時 )