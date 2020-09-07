美國、大陸關係風雲激盪，從貿易戰打到科技戰，雙方關係已明顯惡化，是否可能會在台海擦槍走火？也成為近期外界關注焦點。而908台灣國6日舉辦15週年感恩餐會，特別邀請前總統陳水扁、前副總統呂秀蓮出席，會中，呂秀蓮認為，陸美都想方設法要把台灣「攬牢牢」，「但中國大陸是『恐怖情人』，受不了美國對台灣太好，台灣沒必要太刺激中國大陸。」

最近陸美雙方軍事角力持續升溫，中國大陸緊鑼密鼓的軍演，雙方在南海軍事磨擦的可能性急速升高，軍事衝突一觸即發。呂秀蓮出席活動時則說，國外已有不少專家警告，陸美關係緊張，但是台灣的戰略位置太重要了，正站在陸美大戰的紅綠燈口，但不能再用過去的舊頭腦去決定下一代的命運，親美不一定要反中，現在有人一直親美沒關係，但也沒必要在此時一直刺激中國大陸。

另外，針對新冠肺炎疫情方面，呂秀蓮則表示，疫情蔓延國際，惟獨台灣防疫表現良好，最大功臣是「阿扁總統」，因為他在17年前sars襲台後，建立防疫sop及訓練人才，衛部部長陳時中都是當年培養的人才之一。

而這場感恩餐會，陳水扁未上台致詞只逐桌敬酒致意，面對支持者表示「他不能講話，只能敬酒」，停留1小時後即離開。

(中時新聞網)