《國際金融》軟銀重押美科技股選擇權 獲利豐碩 10:342020/09/07 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟銀集團大力押注美國上市之科技公司股票衍生商品，令投資人感到不安，軟銀上午股價下跌5.2%，暫報5997日圓。 軟銀先前宣布的大規模資產出售計畫，獲取大量現金。如今爆出軟銀在近期花下數十億美元大量購買美國科技公司例如亞馬遜等股票。 根據熟悉內情人士指出，在執行長孫正義積極下注之下，軟銀亦對科技公司大筆賣下股票選擇權。據金融時報報導，軟銀集團已經從這些下注中獲取約40億美元的交易獲利。軟銀押注美股股票衍生商品，讓軟銀擁有大量未實現的獲利。 (時報資訊) #大量 #軟銀 #獲利 #軟銀集團 #獲取 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《期貨》9月台指期開高1點 金融、電子期開平 09:092020/09/07 財經 《日股》那指和軟銀紛墜落 日經頹勢 12:162020/09/07 財經 捷克團訪合庫銀 評估設布拉格辦事處 04:102020/09/07 投資理財 防堵房市過熱 銀保監會：規範房地產貸款業務 04:102020/09/07 全球財經 擴大日本版圖 傳中信金求親新生銀 04:102020/09/07 財經要聞 無畏疫情 台資租賃業H1營運佳 04:102020/09/07 金融．稅務 電子消費旺季 科技基金有看頭 04:102020/09/07 投資理財 金價上漲因素仍在 Q4黃金旺季看漲 11:132020/09/07 財經 9國中獲教學卓越獎 金質獎可得60萬元獎金 10:222020/09/07 生活 專家傳真－投資還是賭博 從馬路到網路 04:102020/09/07 專題周報 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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