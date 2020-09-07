軟銀集團大力押注美國上市之科技公司股票衍生商品，令投資人感到不安，軟銀上午股價下跌5.2%，暫報5997日圓。

軟銀先前宣布的大規模資產出售計畫，獲取大量現金。如今爆出軟銀在近期花下數十億美元大量購買美國科技公司例如亞馬遜等股票。

根據熟悉內情人士指出，在執行長孫正義積極下注之下，軟銀亦對科技公司大筆賣下股票選擇權。據金融時報報導，軟銀集團已經從這些下注中獲取約40億美元的交易獲利。軟銀押注美股股票衍生商品，讓軟銀擁有大量未實現的獲利。

(時報資訊)