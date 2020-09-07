信大(1109)台灣營運持續高檔、中國大陸區營運轉強，法人看好，信大下半年營運表現將比上半年來得好，而明年度少了疫情及水災的干擾，獲利表現將更勝今年。

受惠台灣政府推動前瞻計畫以及台商回流的建廠潮，台灣區今年上半年水泥需求量成長5%，信大挾著台灣的水泥消費量上升及混凝土漲價，上半年台灣的水泥及混凝土營收(蘇澳廠)年增27%。法人預期，信大台灣區營運高水準的表現將延續至2021年，營運表現可期。

中國大陸地區首季疫情停工及第2季又有梅雨水災，信大在大陸區的水泥營收(江蘇信寧廠)年減17%，但大陸豪雨及水災已在8月進入尾聲；江蘇地區的水泥報價已經回升，信大中國大陸區營運回穩。

信大受惠台灣區營運維持高檔，而中國大陸區的營運轉強，法人預期，今年下半年信大EPS將看1.8元以上，優於上半年的0.93元。展望明年度，少了疫情及水災的干擾，初估明年全年度EPS將超過3元，比今年度來得更好。

(時報資訊)