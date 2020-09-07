New Constructs股市研究公司執行長David Trainer提出警告，指特斯拉可能成為華爾街最危險的股票，並坦言特斯拉股票或許只值50美元左右。

Trainer稱特斯拉是最危險的美國股票，其基本面並未支持如此高的股價與估值。「不管特斯拉最佳的預測情景為何，不管特斯拉能否在未來10年內生產3000萬輛車、成功打入保險業，以及能否享有與豐田汽車一樣的高利潤，即使你真的相信這些都是真的，特斯拉的股價仍然顯示其獲利必須更高」。

今年以來特斯拉股價已經上漲400%，該公司上周一以分拆後的新股價與新股數展開交易，終場股價飆升12.57%，收在498.32美元，市值達到4643億美元，首度超越Visa，晉升成為市值第七大的美國上市公司。

惟上周二特斯拉宣布將展開上市以來規模最大的發行新股計畫後，其股價開始連跌3個交易日，累計下挫深達18%，上周五盤中股價一度跌逾2.6%，但尾盤急拉，終場收漲2.78%。

惟稍後標普道瓊指數公司宣布調整標普500指數成分股的決定時，意外未將巨星特斯拉納入，特斯拉盤後一度又重挫7%。新納入標普500指數的三檔成分股分別網路零售商Etsy、生醫製造與開發技術公司Catalent，以及半導體公司Teradyne。

Trainer表示，基於特斯拉的平均銷售價格，其股價意味著市占率必須在介於40%至110%。特斯拉目前的產品平均售價為57,000美元，假設到2030年其銷售量達1090萬輛，市占率才能達到42%。特斯拉的預估本益比更高達159倍。他表示：「我們認為這是一個巨大、有史以來最大的紙牌屋之一，而它正搖搖欲墜」。

他並表示最近的股票分拆，可能使新入手特斯拉股票的投資人也面臨危險。「股票分割與估值無關，並不會改變該股票的價值，僅是將之分拆成更多份而已。老實說，我認為其股票分拆只是吸引更多沒有防備之心、比較沒經驗的交易員進場追高，但這不是一個真正的策略」。

他並表示，就一個合理的獲利水準來看，特斯拉適當的估值約為現在的十分之一左右，也就是特斯拉股票真正的價值應該較接近50美元，而非500美元。」他表示，特斯拉在歐洲電動汽車市場的市占率或銷售量都沒有排進前10名，這是因為歐洲變更了法律，強力促進現有的製造商加快混合動力車與電動汽車的發展，而同樣的情況也正在美國發生。

(時報資訊)