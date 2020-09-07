根據MobiHealthNews追蹤調查，今年上半年健康醫療產業併購、收購交易案已達35件，較去年增加2成。其中，數位醫療占第一大宗，其次是健康瘦身，共有12件，占3成比例。第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，從這些交易案中發現，健康瘦身正成為醫療產業發展的新興領域，主要聚焦運動、健身、飲食、體重管理、交流平台、肥胖引起的慢性病治療等「揮汗產業」。

例如：運動服飾品牌Lululemon收購居家健身串流平台Mirro、北美醫療機構Providence St. Joseph Health向默克藥廠收購體重管理程式HMR、數位健身指導平台Pear Sports收購運動新創公司Functional Solutions、印度醫療服務聯盟HealthAssure收購訂閱式健身服務FitMeln。

常李奕翰表示，全球生活水準大幅提升，人類需求已經從「吃到飽」，演變為「吃得巧又健康」，健康瘦身也不再是愛美人士或年輕人的專利，成為越來越多人追求的共同目標，帶動健身房會員數、運動人潮近年飛速成長，商機跟著火紅。

過去專注「治療」為主的醫療產業，跟進調整思維，更加強調「預防」的概念，並且將服務向上延伸到運動健身、飲食減重諮詢、健康平台交流等領域，成為未來健康醫療產業的投資布局重心。

常李奕翰表示，運動商機不斷擴大，激勵STOXX全球Fitness健康瘦身指數衝高，自2012年6月中成立來，累計漲幅242%，遠超越MSCI世界指數的90%，表現亮眼，後市潛力依舊看俏。

(時報資訊)