離岸風電概念股持續受到市場資金青睞，受惠股世紀鋼(9958)股價早盤漲停再創136元新高，鋼鐵股有布局離岸風電商機相關的新光鋼(2031)、中鋼構(2013)隨著風電出貨將逐步增加，也可望帶動未來業績成長，股價同步大漲。

近來離岸風電股獲得市場資金青睞，世紀鋼股價不斷創新高價；新光鋼持有世紀鋼股票，潛在持股利益也可望水漲船高，帶動股價一度強攻漲停。

世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第二季每股盈餘達1元，上半年EPS 1.58元。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。隨著風電貢獻逐漸擴大、鋼構業務穩定，今年展望樂觀。公司第三季有機會再簽下台電、NPI各300MW的新風電訂單，能見度將到2024年。

新光鋼第二季由虧轉盈，稅後淨利2.06億元，EPS 0.67元，終結連2季虧損，上半年淨利近1億元，EPS 0.32元。

展望後市，新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求，推動鋼構訂單看到明年上半年，加上先前趁鋼價走跌時增加進口存貨，預期隨鋼價第三季持續向上，利差擴大將有利營運。法人估，新光鋼今年EPS有望挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

新光鋼下半年可望受惠鋼價反轉走揚，同時，離岸風電出貨將持續增加，新光鋼子公司前端離岸風電設備公司陸續拿到沃旭、CIP等開發商認證，目前陸續出貨，訂單能見度到明年。

中鋼構認列出售大陸昆山廠處分利益挹注，第二季獲利2.77億元，年增8.8倍，EPS 1.44元，上半年EPS達1.64元。展望下半年，該公司除尚有逾2億元處分利益未進帳，亦可望隨著台商回流建廠、營建業推案量增多及離岸風電等多筆公共工程案陸續展出，目前接單能見度也已到明年。

(時報資訊)