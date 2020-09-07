《港股》恆指開跌0.37％ 中芯國際重挫 10:342020/09/07 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周五美股仍陷劇烈震盪，科技股賣壓仍然沈重，以及美國考慮將中國最大晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單的消息打擊市場信心，周一香港恆生指數開低0.37%，為24621.02點，延續連3天的跌勢。國企股(H股)開跌0.33%，為9850.96點。中芯國際開盤重挫15.22%。恆生科技指數表現疲弱，阿里巴巴跌1.02%，騰訊小跌0.39%，今日正式成為恆生成分股的小米開跌0.82%。 (時報資訊) #開跌 #中芯國際 #恆生 #重挫 #沈重 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》需求疑慮 原油期貨跌逾3％ 10:002020/09/07 財經 投資人不安 軟銀股價重挫5％ 10:482020/09/07 財經 《晨間解盤》技術面弱勢 波動加劇(日盛投顧提供) 09:022020/09/07 財經 中芯國際H股暴跌近2成 美擬列入制裁清單 10:552020/09/07 財經 5G主動型基金 投資更多元 04:102020/09/07 投資理財 臺灣50新增瑞昱矽力 04:102020/09/07 投資理財 台指期 外資偏多布局 04:102020/09/07 證券．權證 恆述控張菲兄弟「小氣巴拉」 否認拿到金援 11:392020/09/07 娛樂 1分鐘讀財經》蘋果包下5奈米產能 台積電下半年超吸金 08:102020/09/07 財經 《科技》國際生醫智能加速器計畫 瞄準數位醫療 13:072020/09/07 財經 財經熱門新聞 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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