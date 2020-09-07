上周五美股仍陷劇烈震盪，科技股賣壓仍然沈重，以及美國考慮將中國最大晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單的消息打擊市場信心，周一香港恆生指數開低0.37%，為24621.02點，延續連3天的跌勢。國企股(H股)開跌0.33%，為9850.96點。中芯國際開盤重挫15.22%。恆生科技指數表現疲弱，阿里巴巴跌1.02%，騰訊小跌0.39%，今日正式成為恆生成分股的小米開跌0.82%。

(時報資訊)