金管會公布外資進出最新統計，受外資調節對台股資金布局、現金股利發放旺季影響，外資2020年8月再度淨匯出約39.64億美元（約新台幣1163億元），使累計淨匯入金額再度失守2000億美元關卡、降至1978.74億美元（約新台幣5.8兆元）。

觀察外資今年動向，1月時淨匯入12.9億元，隨後在新冠肺炎疫情爆發、資本市場動盪加劇下連續4個月淨匯出、合計達181.14億美元。隨著投資氣氛好轉，美國降息帶動資金行情，6、7月再度回頭、合計淨匯入50.62億美元。布局調整＋股利發放 外資8月淨匯出約1163億元。

金管會統計，外資8月淨匯出39.64億美元，其中一般外資淨匯出39.13億美元、陸資淨匯出0.51億美元。累計前8月外資淨匯出擴大至157.26億美元，其中一般外資淨匯出156.56億美元、陸資淨匯出0.7億美元。

由於時值台股現金股利發放旺季，外資領取股利後多進行部分獲利了結，使近20年的8月有14年出現淨匯出，2017～2019年8月分別淨匯出29.3億、6.25億、64.87億美元，其中去年8月淨匯出金額更創下近8年新高。

而外資對台股調節力道亦明顯擴大，8月合計賣超達675億元，賣超幅度較7月55.47億元明顯跳增。其中，對上市股票賣超達688.31億元，較7月賣超86.24億元跳增。對上櫃股票則維持買超13.31億元，但買超幅度較7月30.77億元縮減。

累計外資2020年前8月合計賣超台股擴大至6889.27億元，其中對上市股票賣超擴大至6691.23億元，對上櫃股票賣超則收斂至198.04億元。

金管會主委黃天牧對此指出，今年上市櫃公司預計發放現金股利達約新台幣1.37兆元，以外資持股占比41.48％估算，外資將獲配新台幣約5600億元現金股利（約187億美元），使8月外資匯出金額較大。

此外，近期受各國經濟復甦不明、地緣政治風險等因素，以及近期台股指數攀升，外資調整資金布局，對台股操作較為謹慎。不過，黃天牧指出，8月加權指數僅較7月下跌73點、約0.58％，呈現震盪整理走勢，顯示台股目前基本面良好，外資匯出對台股影響有限。

(時報資訊)