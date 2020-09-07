投資人不安 軟銀股價重挫5％ 10:482020/09/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軟銀7日（周一）股價開盤重挫5％，因該集團大舉押注連結上市科技公司的股票衍生商品，令投資人感到不安而拋出該公司股票。 軟銀早盤股價跌落5.6％至5,978日圓，反觀日經225指數早盤僅微跌0.2％。 據軟銀申報文件顯示，該公司買進將近40億美元的亞馬遜等科技股股票。 根據消息人士日前透露，因軟銀集團執行長孫正義看好節節攀升的科技股，已投注40億美元資金買進科技公司選擇權。 (工商 ) #軟銀 #股價 #科技公司 #早盤 #買進 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華爾街最危險股票 特斯拉遭評「只值50美元」 09:272020/09/07 財經 金價加速上行 瑞銀：基本金屬跟進挺升 04:102020/09/07 財經要聞 上銀8月合併營收轉正成長 帶旺今日股價上漲 10:022020/09/07 財經 台指期 外資偏多布局 04:102020/09/07 證券．權證 《晨間解盤》技術面弱勢 波動加劇(日盛投顧提供) 09:022020/09/07 財經 《類股》市況好轉 中鋼、中鴻硬挺 11:252020/09/07 財經 許家印主持集團行銷大會 宣佈恒大全樓盤打7折 03:062020/09/07 兩岸 股價指數期貨贏家專欄－多方趨勢不變 美股偏多看待 04:102020/09/07 證券．權證 中芯國際H股暴跌近2成 美擬列入制裁清單 10:552020/09/07 財經 《熱門族群》世紀鋼再攀天價 離岸風電鋼鐵股飆風 10:342020/09/07 財經 財經熱門新聞 台股要走空了快逃？專家從7大變數找答案 - 財經 疫情打擊 施華洛世奇將裁員6千人、關店3千家 - 財經 死多頭小心 專家：散戶空這3種股票就對了 - 財經 元大金帶頭 近10萬戶定時定額大軍擁抱台股基金 - 財經 - 工商 遭美切斷晶片命脈 華為後悔沒做製造：這是教訓 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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