軟銀7日（周一）股價開盤重挫5％，因該集團大舉押注連結上市科技公司的股票衍生商品，令投資人感到不安而拋出該公司股票。

軟銀早盤股價跌落5.6％至5,978日圓，反觀日經225指數早盤僅微跌0.2％。

據軟銀申報文件顯示，該公司買進將近40億美元的亞馬遜等科技股股票。

根據消息人士日前透露，因軟銀集團執行長孫正義看好節節攀升的科技股，已投注40億美元資金買進科技公司選擇權。

(工商 )