衛福部長陳時中於5日公布美豬含萊克多巴胺（瘦肉精）限量標準，除腎臟低於國際食品法典委員會（Codex）訂為0.04ppm外，其餘比照Codex標準，對此仍有不少國人心存質疑，部分藍營執政縣市，喊出「堅持瘦肉精零檢出」。陳時中於今（7）日播出的廣播節目中提及，「食安問題是全國統一事項，如果帶一個排骨便當到其他縣市，若不行，不是很怪」？

陳時中於4日時上廣播節目擔任來賓，而該節目於今日播出，主持人針對最近炒得沸沸揚揚的口罩、美豬及疫苗等健保等提問。其中對於部分藍營執政縣市首長，堅持喊出瘦肉精零檢出，他喊話「台灣人的身體是一樣的，食安是全國統一事項，一國多制的話不太好」。他隨後舉了一個例子，說道「若我今天在某縣市買了一個排骨便當，到了別的縣市卻不行，這不是很奇怪嗎」？

針對藍營立委說政府開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）美豬美牛，是「螺絲鬆了」，他認為政府對相關批評定會虛心接受，政府會溝通、反省，並且愈做愈好，他更說道「唱衰不會讓台灣進步，大家要共同努力」。

而未來對美豬的相關標示，定會全力做到最好，他規劃到全台示範點示範相關措施，目前已選定迪化街做為示範首站，也傾聽大家對於「標示」的意見，讓廠商及民眾有更多的選擇，隨後他也再次強調，開放美豬並非是翻轉式決策，政府也是做好相關風險評估，確認對國人健康無虞才決定。

(中時新聞網)