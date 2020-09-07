台南市南區重要外環道之一的中華南路，將執行路平改善工程，於9月7日至25日分階段施工，延長道路壽命。施工期間採單側封閉，另側雙向通車，若遇雨則順延進場施工。

南區中華南路往東接中華東路三段往永康，也可接國民路、大同路台1線，西連濱南路台17線接安平區與南區之主要道路中華西路，向南銜接台86快速道路通往仁德、關廟及高雄，並連接國道1號及國道3號高速公路，交通四通八達，位置十分重要。

工務局表示，中華南路是台南市南境重要門戶，車流頻繁且大型車輛較多，路面因重車長期輾壓，呈現龜裂甚至破損。因此，路平改善工程採用轉爐石材料加強道路承載力，延長道路壽命。

本次將改善道路全長1585公尺，寬度21公尺，及併同改善中央分隔島長度1095公尺，工程經費2854萬元，且為使路面更平順，將整合管線配合路面改善工程，將88個人手孔蓋全面下地或減量。

工程包含孔蓋下地、分隔島緣石、基礎座改善、路面線型及瀉水坡度調整等，於7日進行刨鋪作業，25日完工。為考量交通的需求，工程將分階段施工，屆時將由金華路起往東施工至華南地下道口。施工期間採單側封閉，另側雙向通車，若遇雨則順延進場施工。

工務局呼籲，用路人行經該路段時，為免交通阻塞，請提前改道或減速慢行，以維行車平安。

(中時 )