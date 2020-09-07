大貨車輾過重機。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

大貨車輾過重機。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

直擊！139縣道重機過彎自摔 20歲騎士瞬間被大貨車輾斃

139縣線20K處，20歲莊姓騎士騎機車過彎，不慎自摔滑往對向車道。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

天啊！139縣道又發生死亡車禍，6日16時8分許，芬園鄉大彰路5段與苦瓜寮路口、139縣線20K處，20歲莊姓騎士騎機車過彎，不慎自摔滑往對向車道，大貨車剛好駛過，煞車不及，當場輾過，當場攝影族正蹲在路旁，捕捉壓車快門，直擊這一幕，嚇到整個人都站起來，騎士緊急送彰化基督教醫院，不治死亡。

6日周日，139縣道重機紛紛上山，快意馳騁，沿線更吸引攝影一族在路旁捕捉鏡頭，豈料，就在139縣道20公里的過彎處，莊姓騎車過彎壓車，彎度太大，不小心竟自摔了出去，直衝對向車道。大貨車看到飛車撲來，根本來不及剎車，輾過機車再滑行幾十公尺才煞住，蹲在路旁捕捉鏡頭的攝影，看到最震驚一幕，整個站起來，五雷轟頂。

又發生憾事了，139縣道重機絡繹不絕，快意飆馳，備受詬病，警方沿線加強取締超速，但是過彎車禍，悲劇一再發生。3年前還舉辦過路祭，車禍還是一再發生。

警方初步調查，41歲大貨車吳姓駕駛人，沿大彰路往南投方向行駛，沒有酒駕，表示過彎，突然機車撲上來，根本來不及反應，非常震驚，根本不想發生這種事啊！

才20歲的莊姓騎士，有依規定戴安全帽，送彰化基督教醫院急救不治死亡，又一個年紀輕輕的生命喪生，悲劇讓人哀痛不己，疾呼不要上山騎重機了，彎道多，一個反應不及，很容易就出事，造成無法挽回的傷痛。

(中時 )