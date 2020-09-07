加利遭勒令停工現身！林明進最新回應

口罩國家隊「加利科技」爆出混充大陸製口罩，日前老闆林明進受訪時，被發現辦公室牆上掛有「發財秘笈」，內容提到高價賣給新客戶、等下波疫情爆發時，再故技重施就可發大財。對此，林明進今（7）日出面回應，強調牆上的「發財秘笈」是要警惕自己不要這樣做。

林明進日前受訪時，被發現牆上貼著「發財秘笈」，引用另一間口罩工廠「永猷銘言錄」，內容提到「一、當疾病發生時先停止出貨給舊客戶。二、高價出給新客戶貨末端使用者。三、等疫情冷卻卻無人購買時再回頭找老客戶。四、只要報低價格同時安撫原本客戶即可重新合作。五、等下波疫情爆發時再重施故技即可發大財。」

今日遭媒體堵訪，被問到「發財秘笈」一事，林明進表示，「我很笨啦，我學了10幾年沒有學起來」，現在都還沒找到新客人，最久的客人已經2、30年，會貼著那張發財秘笈，是警惕自己不要這樣，自認書讀得不多，但人情義理還知道。

林明進強調，「盡我能力，能撐一定撐」，自己是SARS後唯一沒賺錢的工廠，是全台唯一的電子廠供應商，當時1片口罩出給盤商只有幾毛，12年都能挺過去了，希望這次一樣能挺過去，員工也都支持他，「我個人沒有什麼關係，我已經這麼老了，再做沒有幾年」。

林明進也說，自己是口罩國家隊中唯一沒有外銷的，「一片都沒有」，內銷價格比較低，且全部都是舊客人、舊盤商絕對沒有哄抬物價。

(中時新聞網)